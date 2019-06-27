«الشرعية» تحبط أكبر هجوم حوثي على الحديدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

أحبطت قوات الشرعية اليمنية مسنودةً بالتحالف العربي أكبر هجوم شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران داخل مدينة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد وسريان الهدنة الأممية في ديسمبر الماضي، فيما حققت قوات الشرعية انتصارات متتالية على الميليشيات في محور «مران» بمحافظة صعدة، كما سقط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح بنيران الجيش في جبهة «العقبة» شمال محافظة الجوف وفي شرق مدينة تعز.

وأعلنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، عن نجاحها، مسنودةً بالتحالف العربي، في إحباط هجوم واسع لميليشيات الحوثي داخل مدينة الحديدة أمس. وأفاد مصدر عسكري، أن الميليشيات شنت هجوماً هو الأعنف منذ توقيع اتفاق السويد وسريان الهدنة الأممية في ديسمبر الماضي، صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع «الخمسين» وسط الحديدة، مؤكداً قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات خلال كسر هجومها الذي وصفه بـ«الفاشل». وأشار المصدر إلى أن الهجوم استهدف للمرة الثانية خلال أسبوع شارع «الخمسين» داخل مدينة الحديدة وانتهى بخسارة أشد قساوة من الأولى.

وذكر سكان ومصادر ميدانية لـ«الاتحاد»، أن معارك عنيفة اندلعت في وقت مبكّر أمس، إثر هجوم كبير شنته الميليشيات على مواقع قوات المقاومة المشتركة في محيط «سوق الحلقة» و«شارع الخمسين» شرق وشمال شرق مدينة الحديدة. وتركزت المعارك في محيط معسكر الدفاع الساحلي القريب من سوق الحلقة الواقع في منطقة كيلو 7 المدخل الشرقي والرئيسي لمدينة الحديدة، وبحسب المصادر السابقة التي وصفت الاشتباكات بين الطرفين، التي استمرت ساعات وتخللتها انفجارات مدوية، بالأعنف منذ شهور، قُتل مدني وجرح آخرون، وتضرر عدد من المنازل جراء المعارك التي أشعلها الحوثيون بعد أيام من استعدادات عسكرية تضمنت استقدام تعزيزات بشرية ونشر أسلحة ثقيلة ومدافع على العديد من مواقع التماس مع القوات المشتركة وأكدت المصادر الميدانية فشل الميليشيات في إحراز أي تقدم خلال الهجوم وأثناء الاشتباكات.

ورافق الهجوم قصفا مكثفا بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون و«الآربي جي» صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع «الخمسين».

وبحسب مصادر ميدانية، فإن هجوم الحوثيين سبقه حشد كبير خلال الأيام الماضية ونقل مدافع وأسلحة ثقيلة باتجاه خطوط التماس في أحياء «سبعة يوليو والربصة والشهداء»، مشيرةً إلى أن القوات اليمنية تصدت للهجوم ومنعت الحوثيين من تحقيق أي تقدم.

وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، إن «ميليشيات الحوثي ومن مواقع تمركزها داخل الأحياء السكنية بمدينة الحديدة، شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة في شمال وشرق المدينة»، لافتاً إلى أن «الحوثيين نفذوا عدة هجمات على مواقع القوات المشتركة في محيط سوق الحلقة ومنطقة يمن موبايل القريبة، لكنهم فشلوا في تحقيق أي انتصار على الأرض». وأضاف: «فشلت الميليشيات الحوثية في هجومها على مواقع الجيش والقوات المشتركة فاتجهت إلى استهداف الأهالي بالهاونات والمدفعية في المناطق المحررة في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين».

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي شنت أمس، هجوماً عنيفاً على مواقع المقاومة المشتركة غرب مدينة «حيس» جنوب الحديدة، مؤكدةً أن الهجوم رافقه قصف عشوائي بالمدفعية الثقيلة على الأحياء السكنية. وصرّحت قيادة «ألوية العمالقة»، بأنها كسرت هجوماً عنيفاً شنته الميليشيات الحوثية على مواقعها غربي مديرية «حيس»، بعد اشتباكات ليلية عنيفة تكبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتتعرض مديرية «التحيتا» جنوب الحديدة لقصف عنيف من قبل الميليشيات الحوثية. واستهدفت الميليشيات بالقصف مديرية «حيس» بكثافة نارية طالت الأحياء والتجمعات السكنية. وسقط صاروخ أطلقته الميليشيات على مزرعة بالقرب من حي سكني في منطقة «الجبلية» بمديرية التحيتا، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة لحقت بالممتلكات.

وفي سياق متصل، حقق الجيش اليمني انتصارات متتالية على ميليشيات الحوثي الإرهابية في محور «مران» بمحافظة صعدة. وبحسب ما أعلنه الجيش اليمني، أسفرت المواجهات بين «لواء العروبة» مع الميليشيات الحوثية عن خسائر كبيرة بالأرواح في صفوف الانقلابيين. وأكدت قوات الجيش اليمني أن «لواء العروبة» تمكّن من السيطرة على المواقع والهيئات الحاكمة والاستراتيجية في المحور، كما أشارت أنباء عن سقوط قتلى من عناصر الحماية الخاصة لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

وسقط عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، أمس، بنيران قوات الجيش في جبهة «العقبة» بمديرية «خب الشعف» شمال محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة «إن مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع متقدمة للجيش في جبهة «العقبة»، إلا أن المحاولة فشلت أمام يقظة الجيش»، مؤكداً أن العديد من العناصر المتسللة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار تحت ضربات الجيش. وأضاف المصدر «أن مدفعية الجيش ردت على هذه المحاولة بقصف مكثف استهدف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في مواقع متفرقة بالعقبة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات».

في غضون ذلك، لقي 8 عناصر من ميليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب العشرات بجروح مختلفة، أمس، في مواجهات مع الجيش اليمني شرق مدينة تعز.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن قوات الجيش اليمني تصدت لهجوم فاشل للميليشيات التي حاولت من خلاله استعادة مواقع في محيط «الأمن المركزي» و«مستشفى الحمد»، مشيراً إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع 8 حوثيين وإصابة العشرات بجروح ولاذ من تبقى منهم بالفرار، ليرتفع بذلك إلى 63 عدد القتلى في صفوف الحوثيين منذ اندلاع هذه المعارك الأسبوع الماضي.

عبد الملك يشيد باعتقال زعيم «داعش» في اليمن

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أمس، أن محاربة الإرهاب والتطرف أولوية قصوى للحكومة والتحالف العربي.

وأشاد عبد الملك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، بنجاح العملية النوعية المشتركة التي أدت إلى القبض على زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال عبدالملك إن «تلك العملية النوعية تعتبر تتويجاً لجهود جبارة وتضحيات جسيمة من أجل استعادة الدولة اليمنية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة».

ونجحت قوات التحالف في تنفيذ عملية نوعية بالقبض على زعيم تنظيم «داعش» الذي ظهر في اليمن عام 2014 مع بدء الانقلاب الحوثي الذي أحدث فوضى في البلاد، ما مكن العناصر الإرهابية من تشكيل خلايا والتخطيط لعمليات إجرامية راح ضحيتها العديد من الأبرياء والمدنيين.