الميليشيات تتلف مساعدات أممية في صنعاء

صنعاء (الاتحاد)

أدت الإجراءات التعسفية التي تنتهجها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المساعدات الإغاثية في تلف كميات كبيرة من المعونات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي لتخفيف معاناة المئات من الأسر اليمنية المهددة بالمجاعة.

وخلال الفترة الماضية احتجزت ميلشيات الحوثي 7 شاحنات محملة بمساعدات غذائية تابعة للبرنامج في مدخل مدينة صنعاء، وطالبتها بدفع إتاوات مالية من أجل السماح لها بالمرور وإيصالها للأسر المستحقة في المناطق الخاضعة لهم.

وأكد برنامج الغذاء العالمي في بيان، أن المساعدات الإغاثية المتواجدة على متن الشاحنات المحتجزة تعرضت للتلف المعتمد من قبل الحوثيين، مشيراً إلى أن الشاحنات ظلت تحت أشعة الشمس والرطوبة لفترة طويلة ما أدى إلى تلفها.

ولفت البيان إلى أن البرنامج كان على علم بتضرر هذه المواد وقام بإبلاغ قيادة الحوثيين من أجل الحصول على التصاريح اللازمة لإتلاف هذه المواد باعتباره الإجراء المتوافق عليه بين البرنامج والميليشيات، غير أنه تم منع البرنامج من إتلاف هذه المواد، مضيفاً «بدلاً من ذلك تم احتجاز المواد الإغاثية في العديد من نقاط التفتيش الأمنية لمدة وصلت بعضها لما يزيد على 115 يوماً قبل أن يتم نقلها إلى صنعاء».