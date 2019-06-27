«المركزي» يتحرك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عدن (الاتحاد) أكد مسؤولون في البنك المركزي اليمني أن هناك خطوات قادمة سيتم البدء بها ضمن الجهود الرامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الوكيل المساعد في البنك المركزي منصور راجح، إن البنك حريص على الارتقاء بمهامه ودوره في تطوير العمل المصرفي وإنعاش الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحركات مالية كبيرة ستسهم في تعزيز دور البنك ونشاطاته خصوصاً في استقرار العملة وتحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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