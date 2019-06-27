كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل يمني وإصابة 4 آخرين بقصف للميليشيا على مسجد بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استشهد اليوم الأربعاء مواطن وأصيب أربعة آخرون بقصف مدفعي لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر يمنية، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفت بالمدفعية الثقيلة مسجد الهدى في حي المنظر المكتظ بالسكان جنوب المدينة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" الأربعاء.

وأضافت المصادر، أن القصف طال المسجد القريب من مطار الحديدة الدولي جنوب المدينة.

وذكرت المصادر، أن القصف أسفر عن مقتل مواطن يمني وإصابة 4 آخرون.