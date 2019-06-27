“كان 2019”.. “الفراعنة” إلى الدور الثاني بثنائية في شباك الكونغو

تأهل المنتخب المصري لكرة القدم، إلى الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، بعد تغلبه مساء اليوم الأربعاء، على منتخب الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي.

وحسم “الفراعنة” المواجهة في شوطها الأول، الذي انتهى بهدفين دون رد، سجل الأول محمد المحمدي في الدقيقة 25، ثم أضاف زميله محمد صلاح ثاني الأهداف دقيقتين قبل نهاية الوقت الأصلي للجولة الأولى.

ولم تشهد 45 دقيقة الثانية من المباراة، أي تغيير على مستوى النتيجة، ليعلن الحكم الجنوب إفريقي، فيكتور غوميز عن نهايتها، بفوز وتأهل منتخب مصر إلى ثمن النهائي.

وانفرد زملاء محمد صلاح بصدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، بينما تذيل منتخب الكونغو الديمقراطية الترتيب بصفر نقطة، في حين يحتل المنتخب الأوغندي المركز الثالث بمجموع أربع نقاط، ثم زيمبابوي ثالثا بنقطة واحدة.