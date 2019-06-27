غوارديولا: "سأعود إلى برشلونة يوما ما"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أنه سيعود إلى فريق برشلونة الإسباني الذي يعشقه، ولكن ليس رئيسا له، معتبرا انه "لا يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لهذا، كما أن المناصب الرسمية مملة للغاية".

وأشار غوارديولا إلى أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قدم موسما رائعا مع الفريق في الموسم الماضي وفاز بلقب الليغا.

وأضاف ردًا على بعض التصريحات التي أطلقها خوان لابورتا الرئيس السابق للنادي "سأعود إلى برشلونة في هدوء وأمان، إن عاجلا أو آجلا. لكن لن أعود لبرشلونة كرئيس للنادي لأنني لا أمتلك ما يؤهلني لهذا".

وعن الموسم الماضي، دافع غوارديولا عن فالفيردي قائلًا "لن أكون الشخص الذي يشكك في إمكانيات فالفيردي. برشلونة قدم موسما رائعا وفاز بلقب الليغا ووصل نهائي كأس ملك إسبانيا وقدم مستويات رائعة في مراحل مختلفة من الموسم".

ورفض غوارديولا، التعليق على تحركات النادي الكاتالوني في سوق انتقالات اللاعبين قائلا "ليست لدي فكرة عن هذه التحركات. وهذا أمر لا يخصني".