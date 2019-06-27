رئيس الأركان السوداني: لن نفرط في أمن واستقرار البلاد

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مرتضى كوكوالخميس 2019/6/27 01:36 صباحا بتوقيت أبوظبي
رئيس الأركان وحاكم ولاية النيل الأزرق لدى وصولهما مدينة الدمازين
قال رئيس أركان الجيش السوداني الفريق الركن هاشم عبدالمطلب إن القوات المسلحة ملتزمة بواجباتها الدستورية، ومهامها الوطنية، بحماية البلاد وعدم التفريط في أمنها واستقرارها.
واطلع عبدالمطلب، الأربعاء، على مجمل الأوضاع الأمنية بولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد التي تشهد اشتباكات بين قوات الدولة، والحركة الشعبية قطاع الشمال.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن رئيس الأركان أشاد بمستوى التنسيق العالي بين القوات النظامية في ولاية النيل الأزرق (القوات المسلحة- قوات الدعم السريع- قوات الشرطة- جهاز الأمن والمخابرات الوطني).
وقال إن التنسيق انعكس إيجاباً على حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها الولاية وهي تستقبل الموسم الزراعي الصيفي، مشدداً على ضرورة التنسيق وتكامل الأدوار لتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين حتى تعبر البلاد المرحلة التاريخية الدقيقة.
وخلال الزيارة خاطب رئيس الأركان المشتركة الضباط وضباط الصف والجنود بقيادة الفرقة الرابعة مشاة بحضور قائد الفرقة والي النيل الأزرق المكلف اللواء الركن أحمد عبدالرحيم شكرت الله، مجدداً التزام القوات المسلحة بواجباتها الدستورية ومهامها الوطنية بحماية البلاد، وعدم التفريط في أمنها واستقرارها.
والتقى منسوبي قوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، مشيداً بأدوارهم المتعاظمة في الحفاظ على أمن المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.
وتأتي الزيارة للاطمئنان على الأحوال الأمنية بالولاية وتنوير منسوبي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بمجريات الأحداث وتطوراتها السياسية والأمنية بالبلاد.
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