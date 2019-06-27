"الإقامة الذهبية" تعزز مناخ الاستثمار الجاذب في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة بالإمارات تم منح 400 مستثمر "الإقامة الذهبية" التي تجدد تلقائيا كل 10 سنوات، وتقدم لفئات عدة مثل المستثمرين والعلماء والمبتكرين ورواد الأعمال وغيرهم.

وتستهدف "الإقامة الذهبية" بشكل مبدئي 6800 شخص مؤهل بإجمالي استثمارات يتجاوز 100 مليار درهم.

ويتيح النظام الذي أقر في مايو 2019 إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد بالإمارات دون الحاجة لكفيل.

جدير بالذكر أن "الإقامة الذهبية" موجهة للمستثمرين ورواد الأعمال الوافدين، بهدف استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وأصحاب الشركات الرائدة ذات الخبرات العالمية وكذلك الكفاءات في جميع القطاعات الحيوية، وتتضمن الشروط الواجب توافرها لدى المستثمرين بحسب الفئة، فهناك المستثمر العقاري الذي يجب ألا تقل القيمة الإجمالية للعقار عن 5 ملايين درهم، ويتم منحه إقامة لمدة 5 سنوات.

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أما المستثمر العام، فيشترط أن تبلغ القيمة الاستثمارية 10 ملايين درهم فما فوق، ويحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.

وهناك ضوابط عامة للفئتين هي أن يكون المبلغ الذي يتم استثماره مملوكا بالكامل للمستثمر وليس قرضا وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يحتفظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل وأن تكون ذمة المستثمر المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية بقيمة 10 ملايين درهم.

وتشمل مزايا تأشيرة المستثمرين الشركاء بشرط مساهمة كل شريك بـ10 ملايين درهم: الزوج والزوجة والأبناء، إلى جانب مدير تنفيذي واحد ومستشار واحد، ويسمح القرار للمستثمرين بدخول الدولة لمدة 6 أشهر متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرة.