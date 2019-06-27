مستثمرون لـ"العين الإخبارية": "الإقامة الذهبية" بالإمارات حافز جديد للاستثمار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في مؤتمر صحفي عقد في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ضم عددا من المستثمرين الذين استوفوا الشروط وحصلوا على "الإقامة الذهبية" التي تتيح لهم الإقامة وممارسة أعمالهم في الإمارات دون الحاجة إلى كفيل؛ قابلت "العين الإخبارية" عددا منهم، وقد عبّروا عن سعادتهم لهذا القرار الذي عدوه حافزا جديدا لمناخ الاستثمار في الإمارات.

وتجدد "الإقامة الذهبية" تلقائيا كل 10 سنوات، وتقدم لفئات عدة مثل المستثمرين والعلماء والمبتكرين ورواد الأعمال وغيرهم.

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في21 مايو 2019، نظام الإقامة الجديد للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين؛ بهدف خلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الإمارات .

ويستهدف القرار أول 6800 شخص كدفعة أولى مؤهلين من أكثر من 70 دولة للتمتع بمزايا غير مسبوقة، ويقدر إجمالي استثمارات الأشخاص المؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة بأكثر من 100 مليار درهم؛ ما يعزز من خلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال ويؤكد مجددا مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والكفاءات.