أمريكا تتوسط في النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بدء وساطة بين الصومال وكينيا لحل النزاع في الحدود البحرية بين البلدين.

وقال السفير الأمريكي في كينيا، كايلي مكارتر، في مقابلة مع قناة ستيزن الكينية الفضائية: إن البلدين شريكان في الحرب ضد حركة الشباب الإرهابية، لذا نقوم نحن بحل النزاع بينهما بشكل مباشر للحفاظ على حسن الجوار.

جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك مكان آخر لحل النزاع بين الدولتين خارج محكمة العدل الدولية.

وقالت صحف كينية محلية، نقلا عن وزيرة الخارجية الكينية جوما مونيكا، إنها "أجرت لقاء مع السفير الأمريكي لدى الصومال دونالد ياماموتو تبادلت فيه وجهات النظر وبحث الدور الأمريكي في المنطقة".

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستنظر في نزاع الحدود البحرية بين الصومال وكينيا، خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل بعد 5 سنوات من طلب مقديشو لها بالتدخل.