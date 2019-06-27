القضاء الإنجليزي يصدم رياض محرز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر القضاء الإنجليزي حكماً يجبر رياض محرز، نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، بدفع مبلغ ما قيمته 3.762 جنيه إسترليني يمثل مستحقاتها التي لم تتحصل عليها خلال فترة تكفلها بتربية طفلتيه.
وكشفت مربية الأطفال في تصريحات لصحيفة "ذي صن" أنها فشلت في الحصول على مستحقاتها بطريقة ودية، وهو ما أجبرها على تقديم شكوى للقضاء الإنجليزي.
يذكر أن محرز يوجد حالياً في مصر؛ حيث يشارك مع منتخب الجزائر في منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.
ولعب محرز دوراً كبيراً في فوز "الخضر" أمام كينيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بتسجيله هدفاً وصناعته عدة فرص.
ويبحث رياض محرز على قيادة "محاربي الصحراء" للفوز بثاني لقب قاري لهم بعد نسخة 1990.
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