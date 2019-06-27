ماذا كتبت الصحف التركية عن الخسارة المُذلة لأردوغان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الصحافة التركية تتشفى في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب فوز المعارضة التركية على حزب العدالة والتنمية في انتخابات إسطنبول. جاء المانشيت الرئيسي لصحيفة كوركسوز بعنوان: "807 آلاف هل كانت كافية؟" إمام أوغلو يسحق منافسه وينتصر، وكتبت صحيفة "يورت": "نهاية مرحلة الاستبداد والفساد". وكتبت صحيفة افرنسل عن خسارة حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها "صفعة الشعب".

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