مبارك الفاضل: على قوى الثورة السودانية أن تتحد لمواجهة التحديات الخارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني، أن قوى الثورة صارت تهاجم بعضها بدلاً من تصفية النظام البائد، وتصعيد المواقف يصب في صالح قوى الثورة المضادة ونظام الرئيس المعزول عمر البشير.

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