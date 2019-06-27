انطلاق ماراثون اختيار منافس ترامب.. ٢٤ يتناظرون

ينطلق ليل الأربعاء/الخميس ماراثون الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح من بين 24 شخصية لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.



السباق الذي يبدأ عند الساعة 21,00 (بالتوقيت المحلي) مساء الأربعاء، اختار الديمقراطيون إجراء مناظرتهم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، التي توصف انتخابياً بالمتأرجحة، وبات الفوز فيها مطلباً رئيساً للفوز بالرئاسة.



ونظراً لكثرة عدد مرشحيه قررت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي تقسيم المناظرة الأولى على يومين يشارك في كل منهما عشرة مرشحين، تبدأ الأولى في الساعات الأولى من صباح الخميس، على أن يعقد الجزء الثاني غداً.

وقسمت القرعة المرشحين ورتبت كذلك أماكن وقوفهم في ساحة المناظرة، ومن المنتظر أن يجري الحزب الديمقراطي 12 مناظرة بين مرشحيه، منها ست مناظرات خلال 2019، وست أخرى عام 2020 على أن يكون منتصف أبريل/نيسان المقبل موعد آخر مناظرة بين مرشحيه.

ويشارك في الليلة الأولى للمناظرة كل من عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، والنائب تيم ريان، ووزير التنمية الحضرية السابق جوليان كاسترو، والسيناتور كوري بوكر، والسيناتور إليزابيث وارين.

والنائب السابق بيتو أورورك، والسيناتور آمي كلوبوشار، والنائب تولسي جابارد، وحاكم الولاية جاي إنسلي، والنائب السابق جون ديلاني، وهو أول مرشح ديمقراطي يدخل السباق الرئاسي منذ عامين.

أما الليلة الثانية من المناظرات يشارك فيها ماريان ويليامسون، ومحافظ ولاية كولورادو السابق جون هيكنلوبر، وأندرو يانغ، ورئيس بلدية مقاطعة ساوث بيند بيت بوتيجيج، ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والسيناتور بيرني ساندرز.

والسيناتور كامالا هاريس، والسيناتور كيرستن غيليبيراند، والسيناتور مايكل بينيت، والنائب إريك سوالويل، وسيتغيب عن المشاركة 4 مرشحين آخرين، ليبلغ إجمالي المرشحين الديمقراطيين 24 مرشحاً حتى الآن.

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ويتصدر جو بادين استطلاعات الرأي، لكن عمره الذي يتجاوز الـ٧٦ عاماً يمكن أن يقف حجر عثر للفوز بترشيح الحزب، خاصة إذا تمت مقارنته بـ"ببيت بوتيجيج" عمدة مقاطعة ساوث بيند بولاية إنديانا، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً.

مهاجمة بايدن

ويواجه بايدن، الرئيس السابق باراك أوباما المعروف بزلاته خصوصاً عندما يخرج عن النص المكتوب لخطبه، ويتوقع أن يركز المنافسون هجماتهم على بايدن، خصوصاً بعض الوجوه الجديدة الساعية لفرض أنفسهم والفوز برهان الترشح.

ويرى المحلل السياسي "كيلي كونديك" في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الطريق إلى ذلك يكمن في "مهاجمة بايدن" قائلاً: "بالنسبة لبايدن توفر المناظرات اختباراً جيداً لمتانة الدعم الذي يحظى به"، معتبراً أسبقيته في الاستطلاعات "هشة".

ومع تقدم 24 لخوض السباق اختيار الحزب لمرشح لمنافسة دونالد ترامب سيكون لهذه المناظرة وقع غير مسبوق؛ حيث ستتناول موضوعات محلية وخارجية على رأسها ما يطالب به الجناح التقدمي بالحزب الديمقراطي من توفير برامج رعاية صحية مجانية لكل الأمريكيين، وتوفير التعليم الجامعي بالمجان وإلغاء القروض التعليمية.

وينتظر أن تتطرق المناظرات لمناقشة طرق التعامل مع قضية الهجرة والهجرة غير النظامية وفرض ضرائب وسياسات حمائية على شركاء واشنطن التجاريين، إضافة إلى قضايا السياسة الخارجية، وعلى رأسها التعامل مع إيران والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية والقضية الفلسطينية.

وتحتل السيناتور اليزابيث وارن المرتبة الثالثة في ترتيب المرشحين بعد بايدن وبيرني ساندرز، بحسب الاستطلاعات، وستكون ضمن العشرة الذين سيتبارون في الليلة الأولى، لكنها ستجد نفسها مع العديد من المرشحين الساعين للحصول على دفعة قوية بينهم بيتو أروركي، والسيناتور كوري بوكر، وعمدة نيويورك بيل دو بلاسيو، والسيناتور إيمي كلوبوشار.

وتمكنت اليزابيث وارن التي لقيت ترحيباً جيداً في اللقاءات الجماهيرية خلال الأيام الماضية من مزاحمة ساندرز والتفوق عليه في بعض الاستطلاعات.

وقال ساندرز خلال تصريحات سابقة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأسبوع الماضي "سواء كان بايدن أو اليزابيث وارن، أو أياً كان، أعتقد أني المرشح الأفضل لهزيمة دونالد ترامب".

وجسد هتاف "اهزموا ترامب" الذي ردده بتلقائية حشد تجمع، الجمعة، في كولومبيا بكارولاينا الجنوبية، أمام أكثر من 20 مرشحاً وقفوا معاً لالتقاط صورة جماعية، هدف الديمقراطيين.