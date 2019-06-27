رئيس حزب الأمة السوداني: أمن دول الخليج من أمن الخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني، أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج جزء أساسي من أمن الخرطوم القومي، وأن تلك الدول لم تتدخل في الشأن الداخلي ومواقفها داعمة للسودان.

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