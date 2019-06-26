علمت قناة الـNBN أن الوساطة التي بدأها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إثر السجال الكلامي الثقيل بين ​تيار المستقبل​ و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ لن تقتصر على البقاء ضمن خانة ​الهدنة​ بل ستتعدى ذلك نحو خارطة طريق لترميم ما شاب العلاقة بين الجانبين.

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كانت هذه تفاصيل خبر NBN: وساطة بري هدفها ترميم العلاقة بين الاشتراكي والمستقبل وليس الهدنة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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