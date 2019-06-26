حزب الله يطلق حملة التوعية الشعبية للوقاية من مخاطر المخدرات في الغازية

أطلق ​حزب الله​ لمناسبة اليوم العالمي ل​مكافحة المخدرات​، الحملة الشعبية للوقاية من مخاطر المخدرات ونظمت لهذه الغاية عدة أنشطة في بلدة ​الغازية​ حيث نظمت ​الهيئة الصحية الإسلامية​ ورشة تدريبية لمشروع التوعيه الشعبي ( من بيت لبيت) والذي يتضمن زيارات للمنازل لشرح مخاطر المخدرات للأهل بشكل مباشر وشارك بالورشة 20 متطوعة بحضور مسؤول شعبة الغازية الحاج سمير حسون.

كما نظمت الهيئة الصحية الإسلامية و​الدفاع المدني​ حاجزا للتوعية والإرشاد من مخاطر المخدرات داخل شوارع البلدة وساحاتها وزع خلالها المتطوعون البروشيرات والملصقات الإرشادية والتوعوية على المواطنين.