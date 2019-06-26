حزب الله يطلق حملة التوعية الشعبية للوقاية من مخاطر المخدرات في الغازية

أطلق حزب الله لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الحملة الشعبية للوقاية من مخاطر المخدرات ونظمت لهذه الغاية عدة أنشطة في بلدة الغازية حيث نظمت الهيئة الصحية الإسلامية ورشة تدريبية لمشروع التوعيه الشعبي ( من بيت لبيت) والذي يتضمن زيارات للمنازل لشرح مخاطر المخدرات للأهل بشكل مباشر وشارك بالورشة 20 متطوعة بحضور مسؤول شعبة الغازية الحاج سمير حسون.
كما نظمت الهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني حاجزا للتوعية والإرشاد من مخاطر المخدرات داخل شوارع البلدة وساحاتها وزع خلالها المتطوعون البروشيرات والملصقات الإرشادية والتوعوية على المواطنين.
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