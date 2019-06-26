عبد الكريم عبيد مهاجما مؤتمر البحرين: بالمقاومة فقط نحرر فلسطين

ندد معاون رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" الشيخ ​عبد الكريم عبيد​ بـ"ورشة ​البحرين​ لتصفية القضية ال​فلسطين​ية محذرا من مخططات بيع فلسطين بالاتفاق بين ​اميركا​ والكيان الصهيوني وبعض العرب".

وفي كلمة له في حسينية ​حارة صيدا​ في ذكرى مرور ثلاثة يام على وفاة مفوض شرطة ​بلدية حارة صيدا​ السابق الحاج توفيق، أوضح عبيد ان "فلسطين لن تتحرر الا ب​البندقية​"، داعيا ​القوى الفلسطينية​ كافة الى "مزيد من الوحدة والى معرفة من معهم ومن عليهم، ففلسطين هي قضية مقاومة اولا واخرا".

ولفت الى "اهمية ​المقاومة​ في حركة المجتمع وضرورة التفاعل معها وتحصينها معنويا وماديا لان لولاها لما بقي ​لبنان​"، مشيرا الى ان "مجتمع المقاومة لم يبخل عليها لا ب​الشباب​ ولا بالمال كونها تمثل تعبيرا صادقا عن هويتنا".

وفي الموضوع الداخلي، انتقد عبيد "السياسات المالية والاقتصادية التي تسعى الى تركيز الثروة في طبقة محددة"، متسائلا عن "مصدر اموال بعض الوزراء والنواب وهل كان لهؤلاء ان يجنوا مال الشعب لو لم يكونوا في هذه المواقع؟"، مشيرا الى ان "هذه الاموال هي اموال الناس".

كما تساءل الشيخ عبيد عن "القيمة التي ستقدمها ​الموازنة​ هل ستتمكن من جعل ​الدولة​ تقف على اقدامها؟"، معتبرا ان اي "اصلاح يجب ان يبدأ من الأعلى الى الاسفل".