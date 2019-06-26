الكتل الهوائية الحارة تنحسر يوم غد الخميس

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن الحوض الشرقي للمتوسط يوم غد الخميس ويتحول الطقس الى صيفي معتاد.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح احياناً ويتشكل ​الضباب​ على المرتفعات مساء.

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع انخفاض إضافيّ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل، كما يتشكّل الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.

السبت: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً كما يتشكل الضباب على المرتفعات.