الجيش: زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية اللبنانية

اعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان ان زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 26/6/2019 الساعة 8.00، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 205 أمتار، ولمدة دقيقتين. وعند الساعة 9.10، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 410 أمتار، ولمدة 15 دقيقة.
واوضحت انه تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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