قيومجيان: طلبت زيادة 32 مليار ليرة على موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية

لفت وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له على هامش جلسة ​لجنة المال والموازنة​ المسائية إلى "اننا بحاجة لأموال أكثر للوزارة وأنا طلبت زيادة 32 مليار ليرة على موازنة الوزارة لمزيد من الدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكان هناك استجابة من اللجنة والنواب وهناك اجماع على ضرورة دعم وزارة الشؤون لاعطائها مزيد من الامكانيات لدعم المؤسسات الخيرية".

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