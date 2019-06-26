الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: التعديل الذي يقترح حرمان روسيا من الصلاحيات غير مقبول

أعلنت رئيسة ​الجمعية البرلمانية​ ل​مجلس أوروبا​ ليليان موري باسكييه، أثناء مناقشة التعديلات على مشروع القرار بشأن صلاحيات الوفد الروسي أنه "نظراً لأن هذا التعديل يغير النص تماما، فإنه يعتبر غير مقبول".

التعديل الآخر، الذي دعا أيضا إلى رفض إعطاء الوفد الروسي الصلاحيات، رفضه النواب أثناء التصويت. حيث كان قد تم تقديم طلب التعديلات من قبل ​أوكرانيا​ ودول البلطيق.

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قد اعتمدت قرارا يدعو الوفد الروسي للمشاركة في جلسة حزيران على الرغم من أن إمكانية الطعن بصلاحيات الوفود لا تزال قائمة. وينص القرار أيضاً على أن حقوق الوفود في التصويت والتحدث والتمثيل لا تخضع ل​عقوبات​.

هذا وأعلن رئيس الوفد الأوكراني، في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فلاديمير آرييف، أن الوفد يعتزم المضي لفرض عقوبات على ​روسيا​. للطعن في صلاحيات الوفد الروسي، ولتنفيذ ذلك هناك حاجة إلى أصوات 30 برلمانياً من خمسة وفود وطنية. الوفد الأوكراني لديه 12 عضواَ. أعلنت كييف أنها قدمت 226 تعديلاً للقرار المتعلق بإعادة الوفد الروسي إلى البرلمان.