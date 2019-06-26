ترامب: لن ألتقي رئيس كوريا الشمالية خلال الجولة الآسيوية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه لن "يلتقي الرئيس الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ أثناء جولته الآسيوية التي سيحضر خلالها قمة ​مجموعة العشرين​ في مدينة أوساكا اليابانية".

وفي تصريح للصحفيين للصحفيين قبيل توجهه إلى آسيا، أوضح ترامب "أنني سألتقي العديد من الأشخاص، ولكن ليس هو"، مشيراً الى انه "مع ذلك قد أتحدث معه بشكل آخر".

وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات وراء الكواليس مع كوريا الشمالية حول قمة ثالثة محتملة بين ترامب وكيم جونغ أون.

وفي الأيام الأخيرة تبادل ترامب وكيم جونغ أون الرسائل. ووصف ترامب الرسالة التي تلقاها من الرئيس الكوري الشمالي بـ "الرائعة" قبل أن يوجه إليه رسالة جوابية.