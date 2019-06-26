باراك يترشح للانتخابات في إسرائيل: حان وقت إنهاء حكم نتانياهو الفاسد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ​إيهود باراك​ العودة إلى الساحة السياسية بصفته زعيما لحزب جديد في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قائلا إن الوقت حان لإنهاء حكم ​بنيامين نتانياهو​ "​الفاسد​".

اضاف باراك (77 عاما) خلال مؤتمر صحافي "جئنا هنا اليوم لنعلق على ما يحدث حولنا ونعلن إنشاء حزب جديد". ولم يكشف الاسم الذي سيحمله الحزب لكنه لمح إلى أنه ربما يتحالف مع أحزاب وسطية ويسارية لهزيمة ليكود.

وحل الكنيست نفسه الشهر الماضي وحدد موعدا لإجراء انتخابات بعد أن فشل نتانياهو، الذي يقود حزب ليكود اليميني، في تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات التي أجريت في نيسان والتي لم يفز فيها أي حزب بأغلبية برلمانية.

وقال معلقون سياسيون إن عودة باراك، الذي كان يقود حزب العمل اليساري، للمشهد السياسي قد تؤدي لانقسام تيار يسار الوسط وتضر بفرص أقوى منافس لنتانياهو ​بيني غانتس​ زعيم حزب أزرق أبيض، مما يؤدي إلى هزيمته في الانتخابات التي ستجرى يوم 17 ايلول المقبل.