خارجية روسيا ترسل مذكرات إلى المحكمة الدولية وأوكرانيا بشأن حادث مضيق كيرتش

أعلنت وزارة ​الخارجية الروسية​ عن "ارسالها أرسلت مذكرات إلى محكمة التحكيم الدولية لقانون البحار والسفارة الأوكرانية فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في منطقة ​مضيق كيرتش​".

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أنها "أُرسلت الملاحظات بهذا الصدد من قبل ​وزارة الخارجية الروسية​ في 25 حزيران إلى المحكمة والسفارة الأوكرانية في ​موسكو​"، مشيرةً الى ان "المذكرات المرسلة لفتت الانتباه على وجه الخصوص، إلى حقيقة أن الإجراءات الجنائية ضد 24 من البحارة الأوكرانيين مستمرة، وكذلك الفرص الموجودة في إطار تشريع الإجراءات الجنائية ل​روسيا​ الاتحادية فيما يتعلق بالبحارة و​السفن​، التي قد يشارك فيها الجانب الأوكراني في هذه المرحلة من أجل إطلاق سراحهم".

وأكدت الخارجية الروسية في المذكرات إلى ​المحكمة الدولية​ لقانون البحار وسفارة ​أوكرانيا​ موقف موسكو، أن "مسألة البحارة الأوكرانيين عقب الحادث في مضيق كيرتش لا يمكن أن تنظر فيه المحكمة".

وأشارت الى أنه "للأسف، فإن رد فعل الجانب الأوكراني على المذكرة الروسية يؤكد مرة أخرى أن مصير البحارة ليس هو ما يهمها، بقدر ما يهمها استغلالها للمسألة. من الواضح أن هذا كان الهدف الرئيسي من الاستفزاز الذي نظمته ​القيادة​ الأوكرانية السابقة في تشرين الثاني 2018، والذي انتقده ممثلو سلطات كييف الحالية".