أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.
ونقلت وكالة أنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكيقوله: "في تمام الساعة 22:20 من مساء اليوم تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية". وأضاف أن الحوثيين يستمرون في إطلاق الطائرات دون طيار "لتنفيذ الأعمال العدائية باستهداف المدنيين".
وأكد المالكي "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة" ضد الحوثيين و"تحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.