بومبيو: يقلقنا سعي الهند للحصول على إس-400

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه "أعرب للسلطات الهندية عن قلق بلاده، بشأن خطط الهند للحصول على منظومات دفاع جوي صاروخية روسية من طراز "إس-400".
وفي حديث لصحيفة "الهند اليوم"، أشار بومبيو الى "اننا لقد عبرنا عن قلقنا بشأن منظومات "إس-400" نحن نتحدث بصراحة عن مخاوفنا والمخاطر".
ولفتت الصحيفة إلى أن "بومبيو التقى في وقت سابق، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ومع وزير الشؤون الخارجية سوبرا همانيام جيشانكار".
وفي أيلول 2018، وقعت روسيا والهند على عقد حول توريد منظومات دفاع جوي صاروخية روسية من طراز "إس-400"، بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار.
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