بومبيو: يقلقنا سعي الهند للحصول على إس-400

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه "أعرب للسلطات ​الهند​ية عن قلق بلاده، بشأن خطط الهند للحصول على منظومات دفاع جوي صاروخية روسية من طراز "إس-400".

وفي حديث لصحيفة "الهند اليوم"، أشار بومبيو الى "اننا لقد عبرنا عن قلقنا بشأن منظومات "إس-400" نحن نتحدث بصراحة عن مخاوفنا والمخاطر".

ولفتت الصحيفة إلى أن "بومبيو التقى في وقت سابق، مع رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​، ومستشار ​الأمن​ القومي أجيت دوفال، ومع وزير الشؤون الخارجية سوبرا همانيام جيشانكار".

وفي أيلول 2018، وقعت ​روسيا​ والهند على عقد حول توريد منظومات دفاع جوي صاروخية روسية من طراز "إس-400"، بقيمة تتجاوز 5 مليارات ​دولار​.