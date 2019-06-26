توصية بزيادة الأعداد".. دراسة حكومية: 40% فقط من أطباء الأسنان يعملون بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

انتهت لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات تتكون من بعض عمداء كليات طب الأسنان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومدير طب الأسنان بوزارة الصحة وعدد من المتخصين؛ بدراسة احتياجات سوق العمل خلال الـ 5 سنوات القادمة لقطاع طب الأسنان.

وكشفت الدراسة التي اطلع عليها الخليج 365، أن الجامعات المصرية تضم 33 كلية طب أسنان منها 17 خاصة، و16 حكومية وكليات تابعة لجامعة الأزهر موزعين على 15 محافظة فقط، مشيرة إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية عالية لا يوجد بها كلية طب أسنان مثل محافظة الشرقية كما أن محافظات القناة لا يوجد بها سوى كلية واحدة بمحافظة الإسماعلية.

وأوضحت الدراسة أن عدد أطباء الأسنان في مصر يبلغ 21 ألف طبيب أسنان من أصل 59 ألف طبيب مقيد بالنقابة وعلى قيد الحياة بنسبة تقترب من 40% فقط، كما أن عدد خريجي كليات الصيدلة انخفض في آخر أربع سنوات بنسبة تصل إلى 15%، حيث كان بلغ عدد الطلاب الخريجين عام 2014 نحو 9175 طالباً، ووصل إلى 7810 طلاب عام 2018.

وأوصت الدراسة الجهات المعنية بالدولة بضروة النهوض بالقطاع، عبر عدة توصيات تشمل: ضرورة تبنى الدولة خطة لاسترجاع أطباء الأسنان للعمل الحكومي، رفع المستوى المادي والتدريبي وضرورة زيادة أعداد الطلاب بكليات الأسنان بما لا يخل بنظام التدريب والقبول، مع التوسع في إنشاء كليات وجامعات جديدة في مناطق تحتاج إلى أطباء أسنان.