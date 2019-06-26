رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في المنتدى "الألماني العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - ​القاهرة - الخليج 365:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، إلى مطار القاهرة، عائدا من برلين عقب مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني.

وتأتي أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.