محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أدى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، صلاة الجنازة، مساء اليوم الأربعاء، على جثمان شهيد الوطن النقيب مصطفي محمد عثمان، بمسجد حي الأقطم بوسط مدينة ملوي، والذى استشهد في حادث إرهابي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتقدم المحافظ ومدير الأمن، ولفيف من القيادات الأمنية والدينية والشعبية، الجنازة العسكرية للشهيد، والتي شارك فيها أهالي مركز ملوى، لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة بناحية قرية البرشا.

وقدّم المحافظ، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد، مؤكداً أن مصر ستظل أمنه ومستقرة بفضل تضحيات أبنائها الشرفاء، وأن الدولة لم ولن تنسى أبنائها شهداء الواجب، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي وحماية أراضيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ المنيا يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شهيد الواجب بالعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.