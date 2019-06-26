بالألوان.. التعليم تعلن رابطًا جديدًا لنتيجة أولى ثانوي غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ياسمين محمد:

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم طرح رابط جديد يتضمن بيانات تفصيلية لنتائج طلاب الصف الأول الثانوي، بامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، غدًا الخميس.

وبالدخول على الرابط باستخدام "كود الطالب"، يحصل كل طالب على بطاقة توضح مستواه في كل مادة دراسية، باستخدام الألوان وليس الأرقام كالتالي:

الأزرق: يعني يفوق التوقعات.

البرتقالي: يعني مناسب للتوقعات "معقول".

الأخضر: أقل من التوقعات.

الرمادي: راسب وله فرصة ثانية.

هذا بالإضافة إلى نصائح لكل طالب للارتفاع بمستواه في ضوء نتيجته.

وأعلنت وزارة العربية والتعليم، أن نسبة النجاح العامة لطلاب الصف العامة بالصف الأول الثانوي وصلت إلى ٩١.٤%.

Advertisements

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن التقييمات التي يحصل عليها الطالب تعبر عن مقارنته بزملائه في دفعة ٢٠١٨/٢٠١٩ داخل مصر، بمعنى أن الطالب الحاصل على اللون الازرق لا يعني أنه متفوق في المادة بشكل مطلق، ولكنه متفوق مقارنة بمستوى زملاء دفعته، وإذا جرى مقارنة مستواه بطلاب الخارج، يحصل على تقييم منخفض.

ولفتت الوزارة إلى أن النتيجة هذا العام أعلنت من خلال متوسط الدرجات، لافتة إلى أن هناك مادة متوسط درجات الطلاب فيها 3 من ٢٠ درجة، بما يعني أن الطالب الحاصل على أكثر من ٣ درجات ناجح، ولكن مستواه في الواقع منخفض تماما.

وأوضحت الوزارة أن المستوى القومي للنتيجة منخفض، نتيجة تطبيق نظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم والتفكير والإبداع، ولكن الوزارة تسعى لتدريب الطلاب للوصول للمستوى التنافس مع طلاب الدول الأخرى.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019، خلال الفترة من 19 مايو إلى 1 يونيو الماضي، وفقا لنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم لدى الطلاب وليس الحفظ، وأدوا الامتحان إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، باستثناء طلاب 500 مدرسة امتحنوا ورقيا لعدم جاهزية مدارسهم من الناحية التكنولوجية.