"ضربته تحت الحزام".. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد زوجته بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف تحقيقات النيابة العامة، بكفر الشيخ، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل زوج على يد زوجته عقب اعتدائها عليه بالضرب، وأكد السيد الحويط، محامي أسرة المجني عليه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تعرض المجني عليه للضرب في أماكن حساسة، تسببت في تورم بالخصيتين وأماكن متفرقة بالجسد.

وقال المحامي، إن النيابة العامة بدسوق، استمعت في بداية التحقيق إلى مفتش الصحة الذي وقع الكشف الطبي على الضحية، وتبين فعليًا وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وأكد إصرار أشقاء المجني عليه وأسرته على الدفن بمعرفتهم دون اتخاذ اي إجراءات قانونية، وكذا استمعت النيابة إلى المغسل.

ولفت "الحويط" إلى أن شقيق المجني عليه، تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة مارس الماضي، اتهم فيه زوجة المجني عليه بالتسبب في وفاته، ما دعا النيابة العامة بدسوق، لاتخاذ قرارها باستخراج الجثمان من المقبرة بعد دفنه بحوالي 13 يومًا، وبمضي 3 أشهر من تقديم البلاغ أدانت التحقيقات الزوجة.

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تعود التفاصيل إلى شهر مارس الماضي، عندما تقدم "محمد. ع"، تاجر أدوات صحية، يقيم بمدينة دسوق، إلى النيابة ببلاغ اتهم فيه زوجة شقيقه "ك.ع"، 62 سنة، بالمعاش، وتدعى "م.ع"، بالتسبب في وفاة شقيقه، بعد تعديها عليه وإلقائها خارج الشقة.

وأكد تاجر الأدوات الصحية في بلاغه لنيابة دسوق، أنه أثناء تواجده أسفل المنزل بالميدان الإبراهيمي، سمع صراخ زوجة شقيقه، مدعية تعدي الضحية عليها، وعقب صعوده وأحد أشقاءه وجد شقيقه ممدد أمام الشقة بملابسه الداخلية، وتوفى فور وصوله المستشفى.

من جانبها قررت النيابة العامة حبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات.