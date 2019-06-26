أردوغان يبحث الشأن السوري مع ترامب وبوتين في اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء إنه سيتطرق للشأن السوري خلال لقاءات ثنائية سيعقدها مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمطار أسن بوجا، في العاصمة أنقرة، اليوم، قبيل مغادرته إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا.

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا تراقب الوضع في منبج السورية.

وأضاف أردوغان: "على واشنطن أن تفي بوعودها، فنحو 90 بالمئة من المدينة عائدة للمكون العربي، وطلبنا يتمثل بانسحاب المحتلين في منبج إلى شرق الفرات".

وأوضح الرئيس التركي أن النظام السوري يتصرف بلا رحمة في إدلب، وأن نقاط المراقبة التركية الـ 12 هناك تتعرض بين الحين والآخر إلى تحرشات.

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واستطرد أردوغان: "لا نريد أن يحدث أي أمر لتلك النقاط، ولكن نرغب في أن تسير الأمور كما هو مخطط لها ووفقًا للوعود المقطوعة، فمخاطبنا هي روسيا، وننسق معها عبر التشاور على مستوى وزارتي الدفاع أو الخارجية أو الاستخبارات".

وفيما يتعلق بالتطورات في شرق المتوسط، شدد الرئيس التركي أن كل من يعيش بجزيرة قبرص له حق في ثروات المتوسط.

وأردف أردوغان قائلا: "لا نقبل أن يكون كل شيء تحت سيطرة قبرص الرومية، ونحن نعرف كيف نتقاسم، ومبدؤنا شرق المتوسط قائم على الربح المتبادل، وينبغي على الجانب الآخر أن يعاملنا بنفس العدالة".

وفي رده على ادعاءات حول اتخاذ الولايات المتحدة قرارًا بفرض عقوبات عقب شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية " S-400"، قال أردوغان، "لا أعلم في الواقع إذا بدأت بلدان الناتو (حلف شمال الأطلسي) بفرض عقوبات على بعضها، ولم أتلق انطباعات من هذا القبيل خلال مباحثاتي مع ترامب".

ولفت إلى أن علاقات تركيا حاليًا مع الولايات المتحدة تسير في إطار الشراكة الاستراتيجية، مبينًا أنه سيبحث هذه المسألة مع ترامب مجددًا خلال لقائه الثنائي معه في اليابان.