التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، إن التحالف أسقط طائرة حوثية بدون طيار في الأجواء اليمنية.

وأشار في بيان إلى أن الطائرة أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران نحو المملكة العربية السعودية.

وتابع أن "ميليشيات الحوثي مستمرة في تنفيذ الأعمال العدائية لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية"، مضيفًا: "نؤكد الاستمرار بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية لتحييد قدراتها".