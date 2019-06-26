​"البحوث الإسلامية" ينعي واعظًا بمطروح توفي في حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى مجمع البحوث الإسلامية، الشيخ أحمد عيسى أنور واعظ عام بمطروح، الذي وافته المنية هو وزوجته أثناء سفرهما في حادث سيارة أثناء طريق العودة إلى محافظة مطروح.

وتقدم المجمع في بيان اليوم الأربعاء، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ولزملائه بمنطقة وعظ مطروح، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.