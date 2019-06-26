تبدأ خلال أيام.. الصحة تكشف آخر استعدادات مبادرة "صحة المرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حمدي عبدالعظيم، المشرف العام على مبادرة "صحة المرأة" بوزارة الصحة، عن آخر الاستعدادات لتطبيق المبادرة بداية شهر يوليو المقبل.

وقال "عبدالعظيم" في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إطلاق المبادرة في 9 محافظات كمرحلة أولى، وهي: جنوب سيناء، مطروح، بورسعيد، الأسكندرية، البحيرة، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، ويُشكل الكشف عن أورام الثدي الهدف الأبرز منها.

وأوضح أنه تم تدريب طبيبات الوحدات الصحية المنتشرة على مستوى الجمهورية على إجراء الفحوصات الأولية للسيدات، وحال الشك في إصابة إحداهن بالسرطان يتم تحويلها لإجراء أشعة الماموجرام للتأكيد، ومن يثبت إصابتها يتم توجيها لمراكز الأورام في المحافظة التابعة لها لتحديد نسبة الورم وصرف العلاج مجانًا.

وقال إن نحو 2500 طبيبة تلقت التدريب على هذه الفحوصات للسيدات.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 8 ملايين سيدة فوق سن 35 عامًا، وسيكون للسيدات فحص دوري كل عام.

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وأضاف: "البرنامج ليس مختصًا على علاج سرطان الثدي فقط، بل يشمل علاج المرأة وبرامج تنظيم الأسرة".

ولفت المشرف العام على مبادرة "صحة المرأة" إلى أنه تم ربط البرنامج في جميع المنشآت التي تقدم خدمات فحص أورام السيدات، سواءً بوزارة الصحة أو الجامعات أو جهات المجتمع المدني مثل مستشفى بهية وشفاء الأورمان، في شبكة معلومات واحدة؛ لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية، واستدامة المشروع.

وأشار إلى أن هناك تمويل غير تقليدي للبرنامج، لكنه مع ذلك يطالب بزيادة الميزانية المخصصة؛ لشراء الأدوية الحديثة التي تساعد في رحلة علاج المرضى.

وكشف "عبدالعظيم" عن إطلاق تطبيقًا إلكترونياً على الهواتف المحمولة خلال أيام؛ لسرعة وسهولة التواصل مع المرضى، حيث من المقرر أن يتم من خلاله إعداد ملف خاص بالتاريخ المرضى وإرسال نصائح توعوية.

وأوضح أنه تم إعداد حملات توعوية بجميع وسائل الإعلام بالإضافة إلى حملات على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات الطرق، للإعلان عن الخدمات الصحية التي تقدمها المبادرة.