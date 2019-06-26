قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري اليوم، الأربعاء 26 جوان 2019، إنه "لا طموحات سياسية لقيادة الجيش" .
وأضاف خلال اليوم الأول من زيارته إلى الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، إن الجيش سيستمر في مرافقة الشعب الجزائري
وأشار إلى أن الجيش ينتظر من الشعب الجزائري تفهما يرتقي إلى مستوى الثقة "التي تجمع الشعب بالجيش" .
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر / الفريق أحمد قايد صالح : لا طموحات سياسيّة لقيادة الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.