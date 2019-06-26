الجزائر / الفريق أحمد قايد صالح : لا طموحات سياسيّة لقيادة الجيش

قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري اليوم، الأربعاء 26 جوان 2019، إنه "لا طموحات سياسية لقيادة الجيش" .

وأضاف خلال اليوم الأول من زيارته إلى الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، إن الجيش سيستمر في مرافقة الشعب الجزائري

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وأشار إلى أن الجيش ينتظر من الشعب الجزائري تفهما يرتقي إلى مستوى الثقة "التي تجمع الشعب بالجيش" .