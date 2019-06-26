التحالف العربي ينجح في إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية الإيرانية، وفقا لما ذكر الناطق الرسمي باسم التحالف.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي في تصريحات صحفية: "في تمام الساعة الساعة العاشرة و20 دقيقة من مساء اليوم (الأربعاء).. تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء)" باتجاه المملكة العربية السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية".



وأوضح أن تلك الاعتداءات:"لم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي

قد اعترضت وأسقطت مساء الثلاثاء طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين تجاه مناطق سكنية في خميس مشيط جنوبي المملكة.



من جانب آخر، عبر مندوب ألمانيا لدى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن قلق بلاده من نقل إيران تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى الحوثيين في اليمن، وذلك بعد الهجومين اللذين تعرض لهما مطار أبها السعودي بواسطة تلك الطائرات.



وخلال جلسة لمجلس الأمن لبحث الاتفاق النووي الإيراني، قال المندوب الألماني كريستوف هيوسجن: "نعرب عن قلقنا من نقل إيران تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى الحوثيين في اليمن".

وتابع: "نقل إيران للصواريخ إلى الحوثيين في اليمن انتهاك لقرارات مجلس الأمن".