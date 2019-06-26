روسيا: تورد الأسلحة إلى 51 دولة ومبيعاتها تجاوزت 15 مليار دولار

صرح مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري - التقني الروسي ديمتري شوجاييف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تورد الأسلحة إلى 51 دولة. دولة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن شوجاييف قوله: "إن حجم مبيعات بلاده من الأسلحة تجاوزت الـ15.5 مليار دولار قبل نهاية عام 2018".

وتعد روسيا، أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، حيث تحظى منتجاتها العسكرية برواج كبير في مختلف دول العالم.



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