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مصرع 15 وإصابة 75 آخرين خلال حادث تدافع داخل ملعب فى مدغشقر

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لقى ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب 75 آخرون، اليوم، خلال تدافع داخل ملعب فى مدينة أنتاناريفو، عاصمة مدغشقر ووقع خلال الاحتفال بعيد

الاستقلال، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وأشار الموقع، إلى أن الآلاف من المواطنين تجمعوا فى ملعب "ماهاماسينا"

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فى العاصمة أنتاناريفو، حيث كان من المقرر أن تقام فعاليات جماهيرية ترفيهية مجانية ،ووفقا للسلطات، فقد بدأ الجمهور بالتجمع والازدحام ومن ثم التدافع، بسبب رغبة الجميع فى الدخول بسرعة إلى داخل الملعب.

 

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