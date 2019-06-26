كندا تدرج مجموعتين متطرفتين في قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، إضافة منظمتين متطرفتين لقائمتها من المنظمات الإرهابية في إطار سلسلة من الإجراءات لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
كندا.
وقال وزير السلامة العامة رالف جوديل اليوم إن منظمة "الشرف والدم"، وفرعها المسلح "كومبات 18" - الذي له وجود في كندا ونفذت عمليات قتل وتفجيرات خارج البلاد - هي أول مجموعات متطرفة يمينية متطرفة تدرج في قائمة الإرهاب في
وأضاف الوزير - في مؤتمر صحفي عقد في ريجينا - "شرائح صغيرة سامة من المجتمع ما زالت تتجول على التعصب والكراهية".
تم إضافة ثلاث مجموعات أخرى مرتبطة بالنظام الإيراني - كتائب الأشتر، وفرقة الفاطميون، وحركة الصابرين إلى القائمة.
وأعلن الوزير عن تمويل بقيمة مليون دولار لمبادرة الأمم المتحدة تسمى "نكنولوجيا
وقال جوديل إن كندا ستستضيف أيضًا قمة للشباب هذا الصيف لمناقشة مواجهة الكراهية على الإنترنت.
ووفقًا لموقع الحكومة على الإنترنت، فإن منظمة "الدم والشرف" هي شبكة دولية من النازيين الجدد تستمد أيديولوجيتها من العقيدة الاشتراكية القومية لألمانيا النازية. وتأسست في المملكة المتحدة في عام 1987. وانتشرت المنظمة وجناحها المسلح ، "كومبات 18"، في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.
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