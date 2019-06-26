دونالد ترامب يهدد مجددًا بتعريفات جمركية كبيرة للغاية ضد الصين

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مجددًا بفرض تعريفات جديدة على الصين حال عدم التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينج، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين القادمة باليابان.
أنه سوف يفرض تعريفات جمركية كبيرة للغاية على بكين حال عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.
وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية أن ترامب أكد
وكان ترامب قد هدد بالفعل بفرض تعريفات جديدة على السلع الصينية تقدر بنحو 325 مليار دولار أمريكي تشمل
وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية قد أعرب أمس الثلاثاء عن أمله في أن يؤدي اللقاء المرتقب بين ترامب وبينج في أوساكا إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين وحل بعض القضايا العالقة بين الولايات المتحدة والصين.
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