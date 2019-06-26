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دونالد ترامب يهدد مجددًا بتعريفات جمركية كبيرة للغاية ضد الصين

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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مجددًا بفرض تعريفات جديدة على الصين حال عدم التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينج، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين القادمة باليابان.


 وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية أن ترامب أكد

أنه سوف يفرض تعريفات جمركية كبيرة للغاية على بكين حال عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.


 وكان ترامب قد هدد بالفعل بفرض تعريفات جديدة على السلع الصينية تقدر بنحو 325 مليار دولار أمريكي تشمل

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أغلب الواردات الصينية تقريبًا للولايات المتحدة والتي تفرض حاليًا تعريفات تقدر بنحو 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار. 


 وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية قد أعرب أمس الثلاثاء عن أمله في أن يؤدي اللقاء المرتقب بين ترامب وبينج في أوساكا إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين وحل بعض القضايا العالقة بين الولايات المتحدة والصين.

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