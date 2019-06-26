استطلاع للرأي: باراك سيحصل على 6 مقاعد في انتخابات الكنيست المقبلة\

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق "ايهود بارك " العودة مرة أخرى لمعترك السياسة بعد عامين من اعتزاله أنه سيحصل على 6 مقاعد فى الانتخابات التى ستجرى فى سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليسار

فى إسرائيل الأقرب إلى تشكيل الحكومة بنسبة 62 % مقابل 38 % لصالح اليمن الذى يتزعمه حزب الليكود برئاسة بينامين نتنياهو الذى حصل على 36 مقعدا فى انتخابات الكنيست الأخيرة.

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تجدر الإشارة إلى أن "بارك "أعلن مساء اليوم الأربعاء عودته إلى السياسة مرة أخرى، وتشكيل حزب سياسى جديد ينافس فيه انتخابات الكنيست المقبلة رقم 22 فى شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أن نائب قائد الأركان الأسبق "يائير غولان" سيكون إلى جانب بارك في الحزب، في حين تجري مساعي حثيثة لضم وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني إلى الحزب الجديد.