بوتين يعين كاليماتوف رئيسًا بالوكالة لجمهورية إنجوشيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عين محمود علي كاليماتوف رئيسًا بالوكالة لجمهورية إنجوشيا الروسية.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين: "بعد الاجتماع، عين بوتين، محمود علي كاليماتوف، رئيسًا بالوكالة لجمهورية إنجوشيا ووقع مرسومًا

بهذا الخصوص".



ولد محمود علي كليماتوف، في 9 أبريل 1959، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة كويبيشيف الحكومية، وعمل في مكاتب المدعي العام في سامارا ومنطقة سامارا، وفي إنجوشيا.



وكان الرئيس الروسي، قد قبل استقالة رئيس أنجوشيا، يونس

بك يفكوروف.



وشكر بوتين، يفكوروف على العمل المنجز، وأشار إلى أنه على الرغم من وجود العديد من المشاكل في الجمهورية، إلا أن إنجوشيا أظهرت مؤخرًا مؤشرات أعلى من المتوسط في ربوتين يعين كاليماتوف رئيسًا بالوكالة لجمهورية إنجوشياوسيا في مجالات مثل البناء والإنتاج الصناعي، قائلاً إنه "يجري تحسين الوضع المالي. هذه حقيقة واضحة. لقد قدمت ميزانية بفائض في الآونة الأخيرة".