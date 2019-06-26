السنغال تصادر 238 كيلو جرام من الكوكايين

تمكنت السلطات الجمركية في السنغال من مصادرة 238 كيلوجرامًا من مادة "الكوكايين" المخدرة مخبأة داخل أربع سيارت جديدة مشحونة على متن سفينة متجهة من البرازيل إلى أنجولا.



وأوضحت السلطات - حسبما ذكرت

شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم"الأربعاء" - أنه تم ضبط كمية الكوكايين عندما رست السفينة في ميناء بالعاصمة السنغالية "دكار"، غير أن السلطات لم تدلبمزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.



ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن الضبطية تعد الأخيرة ضمن سلسلة من مضبوطات كبيرة تم مصادرتها قبالة ساحل غرب إفريقيا خلال العام الجاري، والتي تعد في تزايد في ظل اعتراض سبيل العديد من الكميات الضخمة غير المعتادة.

