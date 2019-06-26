12 مذكرة لتعزيز كفاءة 7 قطاعات إنتاجية

وقعت أرامكو السعودية 12 اتفاقية مع عددٍ من كبريات الشركات الكورية الجنوبية، لتوسيع رقعة أعمالها الدولية، وللتأكيد على التزامها بتأمين إمدادات الطاقة في آسيا.

وتعد الاتفاقيات الموقعة جزءا من إستراتيجية أرامكو السعودية طويلة الأمد لنمو وتنوّع قطاع التكرير والمعالجة وتسويق الكيميائيات وتخزين النفط، إضافة إلى مجالات توطين صناعة السفن والمحركات في المملكة، ومجالات التطوير التقني في استخدام وسائل النقل لطاقة الهيدروجين المشتقة من النفط الخام والغاز.

وأوضح رئيس أرامكو السعودية، كبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو، المهندس أمين الناصر، أن «كوريا الجنوبية شريك اقتصادي وإستراتيجي مهم لنجاح أعمال أرامكو السعودية، وستسهم مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تم توقيعها في سيول بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية التي تعزز إستراتيجية أرامكو السعودية في النمو وتحقيق مزيدٍ من التنوع والتكامل المنشود، وستسهم كذلك في توفير خيارات طويلة الأمد لتسويق النفط الخام السعودي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة والمنتجات الكيميائية في هذه المنطقة المهمة».

القطاعات المستهدفة

1 - بناء السفن.

2 - صناعة المحركات.

3 - التكرير.

4 - البتروكيميائيات.

5 - إمدادات النفط.

6 - المبيعات.

7 - التخزين.

مذكرات تفاهم

1ـ شركة هيونداي للصناعات الثقيلة

وقعت اتفاقية بين أرامكو السعودية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر)، وتهدف إلى إطلاق مشروع مشترك لتأسيس مرفق عالمي لتصنيع المحركات وخدمات ما بعد البيع المتعلقة بها في المملكة.

وستمتلك أرامكو السعودية بموجب هذه الشراكة نسبة 55% من المشروع المشترك، في حين ستمتلك شركة هيونداي للصناعات الثقيلة نسبة 30%، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) 15%.

- مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة لتوسيع نطاق التعاون القائم ليشمل بناء السفن، وصناعة المحركات، والتكرير، والبتروكيميائيات.

- اتفاقية بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة لزيادة حصة الملكية الأولية لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مجمع شركة الصناعات البحرية العالمية من 10% إلى 20%.

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- مذكرة تفاهم بين شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وشركة الصناعات البحرية العالمية (المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، ولامبريل، والبحري) لبحث سبل التعاون المحتملة في بعض المجالات مثل بناء السفن والنقل.

- مذكرة تفاهم بين شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة الصناعات البحرية العالمية لبحث جدوى الدخول في قطاع أعمال بناء السفن.

2 - شركة هيونداي أويل بنك

- اتفاقية توريد النفط الخام العربي من أرامكو السعودية لشركة هيونداي أويل.

- اتفاقية توريد النفط الخام غير العربي من أرامكو السعودية لشركة هيونداي أويل من خلال شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية.

3 - مجموعة هيونداي موتور

مذكرة تعاون إستراتيجي بين الشركتين لزيادة التوسع في الأعمال المرتبطة بالهيدروجين في الأسواق السعودية والكورية الجنوبية، ولبحث آفاق التعاون في مجال استخدام المواد غير المعدنية في مختلف القطاعات مثل قطاع صناعة السيارات.

4 - شركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن

مذكرة تفاهم ستمكن أرامكو السعودية من بحث الفرص الجديدة لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية لمساندة أعمالها في التسويق والإمداد.

5 - هايوسونج

مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية ومجموعة هايوسونج لتأسيس مصنع إنتاج ألياف الكربون في المملكة، وستسهم هذه الاتفاقية في توفير منصة للتعاون بين الشركتين في البحوث والتطوير، واستخدام تقنية ألياف الكربون.

6 - شركة جي إس هولدنقز

مذكرة تفاهم لإيجاد فرص استثمارية في المملكة.

7 - شركة دايليم إندستريال

مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع بتروكيميائية لصناعة منتجات كيميائية ذات قيمة مضافة في المملكة.