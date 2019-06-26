توقيع برنامج إستراتيجية الملكية الفكرية

بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، والرئيس الكوري مون جاي إن، وُقع -أمس- على برنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية الكوري، في سول. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز محمد السويلم، «إن البرنامج يهدف إلى إعداد إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية، تتضمن خطة رئيسية وخطة تنفيذية خمسية، إذ تشمل الخطة الرئيسية تحليلا شاملا لبيئة الملكية الفكرية في المملكة ورؤيتها وأهدافها للسنوات الخمس المقبلة، وتشمل الخطة التنفيذية خطط عمل تفصيلية، وأهدافا ومؤشرات أداء رئيسية لتنفيذ خطط العمل».



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