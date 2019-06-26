رفع العلاقات لدرجة أعلى
قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن الجانب الكوري أعرب عن أمله نتيجة لهذه الزيارة إلى رفع العلاقة القائمة بين البلدين إلى درجة أعلى. وقالت الوكالة، إن الأمير محمد بن سلمان وصل إلى كوريا برفقة حوالي 300 مرافق، وعقد الرئيس مون جاي إن مع ولي العهد محادثات في القصر الرئاسي وأشرف معه على مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين وأقام له مأدبة غداء رسمية على شرفه.
اهتمام الشركات الكورية بولي العهد
قالت وسائل الإعلام الكورية، إن ولي العهد السعودي لفت انتباه جميع قادة مجموعات الشركات الأربع الكبرى في كوريا، وكان أيضا من ضمن الحضور، الشخصيات المعروفة في القطاع الاقتصادي مثل: رئيس مجلس إدارة شركة هيوسونج جو هيون-جون، ونائب رئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة جونج كي-سون ورئيس لوتيه ورلد بارك دونج-كي ورئيس CGV تشوي بيونج هوان، مما أثبت مدى اهتمام الشركات الكورية بولي العهد محمد بن سلمان، وقالت صحيفة The Korea Herald، إن هذا الاهتمام يأتي لكون المملكة مهتمة بشكل كبير بتنفيذ رؤية 2030 السعودية الطامحة إلى التحول من هيكل صناعة البترول إلى هيكل الصناعات الحديثة على رأسها صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضافت، أن كوريا مستعدة للتعاون مع المملكة في مختلف المجالات منها الطاقة والسيارات والسياحة والصحة وغيرها. بالإشارة الى أن هناك مجالات واعدة لم يطورها البلدان، حيث تسعى المملكة إلى التحول الى دولة واعدة للاستثمار.
أبرز مجالات نقاش الجانبين
الصناعات المستقبلية مثل مجالات ICT
الطاقة النووية
الصناعات الصديقة للبيئة والسيارات
الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم
التعاون في الخدمات العامة مثل الطب والدفاع والصناعة العسكرية والملكية الفكرية وتبادل القوى البشرية في مجالات الثقافة والتعليم
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الكوري: الزيارة رافد مهم للاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.