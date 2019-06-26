مشروعات بحثية في مجالات القياس والمعايرة

وقّع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد الكوري للأبحاث والمعايير في مجال القياس والمعايرة، في سول، ضمن الفعاليات والأنشطة المقامة بمناسبة زيارة ولي العهد لكوريا الجنوبية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين في مختلف مجالات القياس والمعايرة، وتعزيز الكفاءة الفنية لمختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة، وتحقيق الاعتراف الدولي بقدرات القياس الفنية للمملكة، وإجراء المقارنات البينية الأساسية لمضاهاة معايير القياس الوطنية بمعايير القياس الكورية، خدمة للتبادل التجاري بين البلدين.

تبادل زيارات

تشمل الاتفاقية تبادل زيارات الخبراء بما يسمح لمنسوبي الهيئة بالعمل لفترات في المعهد الكوري، للاحتكاك واكتساب الخبرة الكورية، ومعايرة معايير القياس الوطنية الثانوية في كوريا عند الاحتياج. وتتضمن الاتفاقية أيضا بندا يسمح بتنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية في مجالات القياس والمعايرة.

ويهدف التعاون إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجالات القياس والمعايرة المختلفة، وتقديم الاستشارات الفنية لتطوير البنية التحية للمركز الوطني للقياس والمعايرة، والتعاون في مجالات تأهيل المختبرات بالمركز للحصول على الاعتماد، والاعتراف الدولي بقدرات القياس الفنية بها، وإجراء المقارنات البينية لمختلف معايير القياس الوطنية، وتبادل الخبراء في مجال مترولوجيا التدفق والمشاركة في تنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية في مجالات القياس والمعايرة، والاستعانة ببعض خبراء وفنيي المعهد للعمل بالهيئة، لمدد طويلة وقصيرة، وذلك بالاتفاق بين الطرفين.