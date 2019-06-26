وأضاف «من المؤكد أن المسؤولية عن التدهور المحتمل للوضع العسكري والسياسي في المنطقة الأوروبية الأطلسية، تقع على عاتق الولايات المتحدة وحلفائها»، وكانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى لعام 1987، بناء على مزاعم بأن روسيا انتهكتها. وتنفي روسيا الاتهام، قائلة إنها ستنسحب منها أيضا ردا على ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تراقب رد الناتو على إنهاء المعاهدة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.